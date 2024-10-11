Вернидуб: Сейчас также нахожусь в рядах ВСУ, с июня 2022 года меня перевели в Криворожский ТЦК СП

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб рассказал о своей службе в армии после начала полномасштабного вторжения и о том, что на данный момент проходит службу в Криворожском территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

"В Вооруженные Силы Украины я вступил 27 февраля. Я 26-го вернулся, а 27-го уже был в рядах ВСУ, в Запорожье это было. Когда я в Запорожье вступил в ряды ВСУ, то там собрали 2 артиллерийских дивизиона: 37-й и 39-й. Я был в 39-м гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе 60-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск.

Так случилось, что 37-ю бригаду оставили в Запорожье, на защите Запорожья, потому что орки уже были в Мелитополе, это уже было начало марта, а нас перевели на юг Украины, на Криворожское направление, на границу с Херсонской областью. Я по профессии был, как у меня было записано в военном билете - такелажник. Моя работа - это было постоянное перемещение, несмотря, когда делать это перемещение, утро, обед, вечер, ночь, мы занимались поставкой БК нашим ребятам, которые отрабатывали по оккупантам.

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Сейчас также нахожусь в рядах ВСУ, но еще в 2022 году, в середине июня меня перевели в Криворожский ТЦК СП и там нахожусь по сей день.

Но вместе с этим мне дали возможность работать главным тренером "Кривбасса", и на этом посту я могу приносить большую пользу нашей стране. Я уже дал более сотни интервью как украинским, так и международным изданиям. Мы выступали в Европе, где повсюду напоминали, что в Украине идет война и что нам нужна поддержка для того, чтобы победить эту болезнь под названием "россия", - сказал Вернидуб.