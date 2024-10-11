Ванат: Никогда не было такого, что забивал гол случайно, когда хотел отдать пас

Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат ответил на своеобразный, но интересный футбольный блиц-опрос.

– Было или не было. Опаздывал на тренировку?

– Было.

– Забывал взять паспорт в аэропорт?

– Не было.

– Симулировал падение, чтобы получить пенальти или штрафной?

– Было.

– Играл матч с травмой, о которой не знали болельщики?

– Было.

– Получал карточку за разговор с арбитром?

– Было.

– Бывало ли, что не мог заснуть перед важным матчем?

– Не было.

– Наносил травму партнеру по команде во время тренировки?

– Было.

– Спорил с болельщиками в комментариях в соцсетях?

– Нет, не было. Но, может, скоро будет.

– Забивал гол случайно, когда на самом деле хотел отдать пас?

– Не было.

– Забывал одеть щитки перед выходом на поле?

– Не было.