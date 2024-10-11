Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ванат: Никогда не было такого, что забивал гол случайно, когда хотел отдать пас
Блиц-опрос для форварда
Скриншот: YouTube-канал ВЗБІРНА
Форвард "Динамо" и
– Было или не было. Опаздывал на тренировку?
– Было.
– Забывал взять паспорт в аэропорт?
– Не было.
– Симулировал падение, чтобы получить пенальти или штрафной?
– Было.
– Играл матч с травмой, о которой не знали болельщики?
– Было.
– Получал карточку за разговор с арбитром?
– Было.
– Бывало ли, что не мог заснуть перед важным матчем?
– Не было.
– Наносил травму партнеру по команде во время тренировки?
– Было.
– Спорил с болельщиками в комментариях в соцсетях?
– Нет, не было. Но, может, скоро будет.
– Забивал гол случайно, когда на самом деле хотел отдать пас?
– Не было.
– Забывал одеть щитки перед выходом на поле?
– Не было.
Популярное сейчас
- Англия U-21 - Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- "Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения
- Ахметов: Победы обязательно будут. Мы строим самый сильный Шахтер в истории
- Динамо сообщило детали травм Пихаленка и Бражко
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу