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Полесье и Верес сыграли вничью в контрольном матче

Премьер-лига

Без лидеров житомирян играть тяжело

Полесье и Верес сыграли вничью в контрольном матче

Фото: Верес

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Участники УПЛ "Полесье" и "Верес" заполнили международную паузу очным спаррингом. Игра состоялась в учебно-тренировочном центре житомирян в селе Березин.

Тренерские штабы дали возможность сыграть многим футболистам, в том числе игрокам своих молодежных команд. Матч не подарил много голевых моментов, поэтому в итоге получилась нулевая ничья.

Контрольный матч. 12.10.2024

Тренировочная база "Полесья", с. Березин, Житомирская область

"Полесье" - "Верес“ 0:0

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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