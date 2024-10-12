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Полесье и Верес сыграли вничью в контрольном матче
Без лидеров житомирян играть тяжело
Фото: Верес
Участники УПЛ "Полесье" и "Верес" заполнили международную паузу очным спаррингом. Игра состоялась в учебно-тренировочном центре житомирян в селе Березин.
Тренерские штабы дали возможность сыграть многим футболистам, в том числе игрокам своих молодежных команд. Матч не подарил много голевых моментов, поэтому в итоге получилась нулевая ничья.
Контрольный матч. 12.10.2024
Тренировочная база "Полесья", с. Березин, Житомирская область
"Полесье" - "Верес“ 0:0
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Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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