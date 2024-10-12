Шищенко: Очень доволен прогрессом команды, который есть

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко проанализировал контрольный матч с "Зарей" (2:2).

- Поделись, пожалуйста, впечатлениями от игры.

- Это был хороший спарринг, интенсивная игра. Мы играли четыре тайма по 30 минут разными составами, чтобы ребята имели возможность сыграть по 60 минут. Я очень доволен спаррингом, тем, как мы играли в обороне, нашим взаимодействием. Конечно, мы вели в счете 2-0, но в итоге сыграли в ничью 2-2. Это, вероятно, проблема, но, если оценивать весь матч, то мы провели его очень хорошо. Были ошибки, но я доволен отношением, игрой и результатом. Сегодня привлекли много игроков, в том числе молодежь из U-19.

- Как оцениваешь игру молодых игроков?

- Ребята из U-19 очень хорошо провели матч. Я видел как они тренируются, я видел их отношение, мне очень импонируют эти игроки. Есть еще игроки U-19, которые мне очень нравятся, их тоже будем привлекать к тренировкам, к играм. Еще будет одна пауза на сборные, будем привлекать разных игроков из U-19. Очень понравилось, их отношение к спаррингу, как они играли. Конечно, есть ошибки, но ребята молодые, им есть куда прогрессировать.

- На этой неделе команда тренировалась в двухразовом режиме. Расскажи, как команда тренируется во время этой международной паузы в чемпионате?

- У нас были два дня двухразового режима, мы работали и на силу, и физические упражнения у нас были, и на тактику. Очень хорошая неделя была в подготовке к "Динамо". Сейчас мы восстанавливаемся завтра и будем уже неделю готовиться к "Динамо". Понравилось, как ребята работали, как мы провели эту неделю такую насыщенную, поэтому я доволен этой паузой, как мы готовимся к игре с "Динамо".

- Перед игрой с "Динамо", это же киевское дерби, очень принципиальный, важный поединок. Как будете настраивать команду, может поделиться с нами, или уже успели проанализировать возможность соперника?

- Ничего нового не будет в плане настройки, мы все понимаем, что это киевское дерби. Сейчас для нас каждый поединок важен, поэтому я как-то настраивать на "Динамо", я не вижу смысла, потому что ребята понимают, что каждый матч нам надо играть на победу, нам надо двигаться вперед, чтобы улучшить свою игру, улучшить действия команды и, конечно, побеждать. Да, будет не просто и тяжело с "Динамо", но мы будем играть, мы будем демонстрировать замечательный дисциплинированный футбол, который, я считаю, нам может принести победу.

- Что удалось сделать за месяц пребывания во главе "Оболони"?

- Очень доволен не своей работой, а работой команды и тренерского штаба всех, потому что мы очень насыщенно работаем. Я очень доволен отношением команды, я это уже говорил, игроков - к моим требованиям. Очень доволен прогрессом команды, который есть, потому что за месяц, я уже говорил на флешинтервью после игры, что за месяц мы сделали столько работы, столько теоретических занятий для того, чтобы улучшить игру. Я очень доволен, как ребята относятся, как они реагируют на эти требования. Я очень доволен действиями игроков в каждой игре. Есть ошибки, конечно, они будут, но как прогрессировала команда за этот месяц, мне очень нравится.