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Шищенко - о предстоящей игре с Динамо: Я не вижу смысла как-то настраивать на Динамо

Премьер-лига

Рассказал, что он думает о матче

Шищенко - о предстоящей игре с Динамо: Я не вижу смысла как-то настраивать на Динамо

Фото: Оболонь

Новина українською

В субботу, 19 октября, состоится матч в рамках 10-го тура УПЛ: "Оболонь" - "Динамо Киев", в 15:45.

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко рассказал, что ожидает от предстоящего матча:

"Ничего нового не будет в плане настроя команды, ведь мы все понимаем, что это киевское дерби. К тому же сейчас для нас каждый поединок важен, поэтому я не вижу смысла как-то настраивать на "Динамо": ребята понимают, что каждый матч нам надо играть на победу, нам надо двигаться вперед, чтобы улучшить свою игру, улучшить действия команды и, конечно, побеждать. Да, будет не просто и тяжело с 'Динамо', но мы будем играть, мы будем демонстрировать замечательный дисциплинированный футбол, который, я считаю, может принести нам победу".

Напомним, "Оболонь" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, у них после девяти игр пять баллов.

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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