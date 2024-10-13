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Шищенко - о предстоящей игре с Динамо: Я не вижу смысла как-то настраивать на Динамо
Рассказал, что он думает о матче
Фото: Оболонь
В субботу, 19 октября, состоится матч в рамках 10-го тура УПЛ: "Оболонь" - "Динамо Киев", в 15:45.
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко рассказал, что ожидает от предстоящего матча:
"Ничего нового не будет в плане настроя команды, ведь мы все понимаем, что это киевское дерби. К тому же сейчас для нас каждый поединок важен, поэтому я не вижу смысла как-то настраивать на "Динамо": ребята понимают, что каждый матч нам надо играть на победу, нам надо двигаться вперед, чтобы улучшить свою игру, улучшить действия команды и, конечно, побеждать. Да, будет не просто и тяжело с 'Динамо', но мы будем играть, мы будем демонстрировать замечательный дисциплинированный футбол, который, я считаю, может принести нам победу".
Напомним, "Оболонь" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, у них после девяти игр пять баллов.
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