Юрий Максимов: Часто так случается, что чем сильнее соперник, тем ты лучше играешь

Бывший главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов поделился своими впечатлениями от последних выступлений киевского "Динамо".

В чем сила этого "Динамо"?

На мой взгляд, прежде всего, в том, что в составе команды играют практически только украинцы.

Да, но в еврокубках это вылезает боком...

Где-то не хватает мастерства и опыта. Когда ты постоянно играешь в еврокубках, приобретаешь бесценный опыт и повышаешь свое мастерство, и потом на такие матчи выходишь совсем по-другому.

Но отталкиваться надо от главного - от нашей ситуации. В стране почти три года идет полномасштабная война. Поэтому приходится играть своими силами - ни один качественный легионер сейчас к нам не приедет. Вспомните, какими были наши ведущие клубы в мирное время. Они были укомплектованы лучшими украинскими футболистами и квалифицированными легионерами. Совсем другим был и уровень нашего чемпионата - соревновательный процесс был принципиально иным. Поэтому и результаты выступления в еврокубках тоже оказывались более успешными.

Плюс к этому сейчас все наши клубы в еврокубках, во-первых, играют только на выезде, а, во-вторых, сталкиваются со сложной логистикой - сплошные переезды, которые отнимают много сил.

Поэтому выбора сейчас нет: надо воспитывать свою молодежь и рассчитывать на ее силы. Правда, конечно, здесь другая ситуация возникает: ты воспитываешь, воспитываешь, а он потом переходит в зарубежный клуб. Но это тоже естественно.

Тогда с кем "Динамо" может взять очки в Лиге Европы из оставшихся соперников? "Рома", "Ференцварош", "Виктория", "Галатасарай", "Реал Сосьедад", РФШ...

Футбол - игра непредсказуемая. Любая команда сегодня может сыграть лучше, а завтра - хуже. Поэтому рано пока ставить вопрос в таких пессимистических тонах. Тем более, впереди у "Динамо" много матчей, вы же сами перечислили соперников. Даже по матчу с "Ромой" я бы не стал ничего однозначного утверждать. Часто так случается, что чем сильнее соперник, тем ты лучше играешь. Грамотная игра на контратаках может принести успех практически с любым соперником. И наоборот, если в соперниках команда примерно твоего уровня, ты начинаешь что-то "выдумывать", и матч не складывается.

"Шахтер" тоже не блещет в Европе, и при этом буксует в чемпионате. Можно предположить, что у "Динамо" есть хорошая возможность, чтобы обыграть "горняков" 27 октября в 11-м туре чемпионата Украины?

Откуда же я могу это знать? Мне хочется лишь, чтобы была интересная игра. С борьбой и интригой, как это часто было раньше в матчах "Динамо" и "Шахтера". Но, повторюсь, не забывайте, что в стране война. Людям не до футбола. И это останется на первом плане, как бы ни складывался тот или иной матч.