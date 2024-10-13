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Два футболиста сборной Украины попали в десятку лучших игроков сезона за пределами ТОП-5 лиг

Премьер-лига
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Два футболиста сборной Украины попали в десятку лучших игроков сезона за пределами ТОП-5 лиг

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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SofaScore определила игроков с самым высоким рейтингом. Игрок "Шахтёра" Георгий Судаков и игрок "Полесья" Александр Назаренко попали в ТОП-10 игроков сезона за пределами ТОП-5 лиг.

Судаков расположился на втором месте с рейтингом от сайта 8,23. Назаренко замкнул ТОП с рейтингом 7,83.

Лидером оказался игрок ПСВ Джоуи Верман. Сайт SofaScore дал ему рейтинг 8,29.

Полный рейтинг:

Два футболиста сборной Украины попали в десятку лучших игроков сезона за пределами ТОП-5 лиг - изображение 1

За Георгием Судаковым активно на матчах наблюдают скауты ТОП-клубов. На матче Лиги Чемпионов с "Аталантой" присутствовали скауты английских "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". В этом сезоне полузащитник "Шахтёра" забил 7 голов за клуб и отдал 2 голевых передачи.

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Александр Назаренко 11 октября дебютировал за сборную Украины в матче против Грузии на 85 минуте. За "Полесье" игрок забил 7 голов и отдал 5 голевых передач во всех турнирах.

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Александр Назаренко Георгий Судаков
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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Владислав Прийменко
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