"Не оставим этого без последствий". Динамо опубликовало заявление по поводу билетов на матч с Шахтером

Киевское "Динамо" на своем сайте опубликовало заявление относительно реализации билетов на матч 11-го тура УПЛ против "Шахтера". Клуб сообщил, что будет бороться с перекупщиками.

"Дорогие болельщики,

Мы благодарны за вашу активность и желание посещать матчи "Динамо", в частности матч против "Шахтера", который состоится 27 октября. Для нашего клуба поддержка болельщиков - это самое главное.

И именно для того, чтобы на матчи попали преданные фаны, ФК "Динамо" Киев продолжает борьбу с теми, кто пытается спекулировать на билетах.

Мы видим все попытки перекупщиков обойти систему и не оставим этого без последствий.

Благодаря анализу нашего билетного оператора, все аккаунты с подозрительными транзакциями были заблокированы, а билеты, приобретенные с нарушениями, аннулированы.

Билеты, приобретенные через неофициальные ресурсы, у перекупщиков или обходными путями, являются недействительными - и не дают право на посещение матча.

Пожалуйста, покупайте билеты только на официальных ресурсах! Только так мы вместе остановим спекуляции с билетами.

Мы как организаторы оставляем за собой право проверять документы, удостоверяющие личность, на входе, чтобы избежать нарушений.

Спасибо за вашу поддержку. Вместе мы обеспечим, чтобы на стадионе были настоящие болельщики, которые живут футболом и нашей командой.

Вместе к победе!", - говорится в сообщении.