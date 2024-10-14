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В связи с ажиотажем на столичное дерби, билеты уже перепродают по 600 гривен
Как в старые-добрые времена, когда зрители боролись за свободные места
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Ближайший матч чемпионата Украины на "Оболонь-арене" вызывает повышенный спрос, ведь должно состояться киевское дерби.
Ранее пресс-служба "пивоваров" сообщала, что все билеты на поединок раскупили в течение одного дня. Клуб поблагодарил поклонников клуба за поддержку. Отметим, что установленная цена билета была 300 гривен, но в интернете их уже перепродают по 600. Вероятно, часть билетов изначально покупали именно с этой целью.
Очередное киевское дерби запланировано на субботу, 19 октября. Начало в 15:30.
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