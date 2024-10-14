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В связи с ажиотажем на столичное дерби, билеты уже перепродают по 600 гривен

Премьер-лига

Как в старые-добрые времена, когда зрители боролись за свободные места

В связи с ажиотажем на столичное дерби, билеты уже перепродают по 600 гривен

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Ближайший матч чемпионата Украины на "Оболонь-арене" вызывает повышенный спрос, ведь должно состояться киевское дерби.

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Ранее пресс-служба "пивоваров" сообщала, что все билеты на поединок раскупили в течение одного дня. Клуб поблагодарил поклонников клуба за поддержку. Отметим, что установленная цена билета была 300 гривен, но в интернете их уже перепродают по 600. Вероятно, часть билетов изначально покупали именно с этой целью.

Очередное киевское дерби запланировано на субботу, 19 октября. Начало в 15:30.

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Источник:
Тerrikon
Опубликовал: Александр Симченко
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