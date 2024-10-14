Герреро сыграл за сборную Панамы в товарищеском матче с США

Форвард "Динамо" и сборной Панамы Эдуардо Герреро принял участие в товарищеском матче против США (0:2).

24-летний Герреро вышел в стартовом матче и провел на поле 69 минут, после чего был заменен на Хосе Фахардо. Эдуардо получил одну из лучших оценок за матч среди игроков своей сборной.

Для него этот матч стал 15-м в составе национальной команды, на счету форварда один гол.

15 октября (16 октября в 2:30 по киевскому времени) Панама проведет второй товарищеский матч - на выезде против Канады.