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Филиппов: Мне нравится то, как Ротань доносит свои действия до ребят
Форвард "горожан" - о стиле игры команды
Фото: ФК Олександрія
Нападающий "Александрии" Александр Филиппов высказался по поводу игры под руководством Руслана Ротаня.
"Мне нравится то, как Руслан Петрович доносит свои действия до ребят, как у нас проходит разбор наших матчей и соперников. Мы досконально изучаем соперника, все пробуем на тренировках.
Также, мне нравится, как Руслан Петрович требует от нас быть агрессивными, быть всегда мобильными, не выключаться при любых стрессах, идти вперед, создавать моменты, быть на мяче, получать удовольствие, находиться на правильных позициях, создавать правильные зоны, играть надежно в защите, играть с мячом в полузащите, создавать моменты впереди.
То есть то, что нравится каждому футболисту, можно охарактеризовать как атакующий футбол с контролем мяча", - сказал Филиппов.
Отметим, что "Александрия" занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 8 матчах.
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