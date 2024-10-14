Филиппов: Днепр-1 должен 5 зарплат. К сожалению, никакого прогресса нет

Бывший форвард "Днепра-1", а ныне игрок "Александрии" Александр Филиппов, рассказал о долгах днепровского клуба по зарплате.

"Днепр-1" должен 5 зарплат и пока, к сожалению, никакого прогресса нет. Будем надеяться, что когда-то, видимо, начнут понемногу рассчитываться", - сказал Филиппов в комментарии Ukrsport.pro.

Напомним, 31-летний Филиппов защищал цвета "Днепра-1" с августа 2023-го по июль 2024-го. В сезоне-2023/24 он провел 27 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.