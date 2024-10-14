Виталий Вернидуб - о поражении от Александрии в спарринге: Есть над чем работать

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал итог контрольного матча с "Александрией" (2:4).

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- Виталий Юрьевич, подведите итоги игры.

- Мы провели контрольный матч и в целом довольны тем, что увидели на поле. Конечно, недовольны результатом. Есть над чем работать. Будем работать. За последнее время наша команда очень сильно изменилась кадрово. Есть некоторые проблемы, определенное количество травмированных.

Надеемся, футболисты как можно скорее восстановятся. Если брать какие-то отрезки матча, то где-то игра команды понравилась. Ребята выкладывались. Но, конечно, есть недовольство, ведь счет матча не в нашу пользу.

- Прокомментируйте выход на замену молодых футболистов U-19: Каменского, Шевченко и Матяша.

- Очень на них надеемся. Это наша молодежь, которая должна прогрессировать. У них все для этого есть. Они прекрасно понимают, что надо много работать и тогда все у них получится, - сказал Вернидуб-младший.