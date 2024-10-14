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Хавбек Кривбасса: Главное, что все получили необходимую нагрузку

Премьер-лига

Денис Кузык подвел итоги спарринга с "Александрией"

Хавбек Кривбасса: Главное, что все получили необходимую нагрузку

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал поражение от "Александрии" (2:4) в контрольном матче.

- Как прокомментируешь игру?

- Мы наигрывали определенные новые схемы для себя; то, что нарабатывали на тренировках. Поэтому кое-что получалось, кое-что - нет. В целом хороший спарринг, боевая игра. Шансы забить были у обеих команд. Соперник лучше реализовал свои моменты, поэтому и победил.

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- Этот спарринг в паузу в чемпионате пойдет команде на пользу?

- Да. Главное, что все получили нагрузку. Это именно то, что нам было нужно во время этой паузы. К тому же, те ребята, которые меньше играют в чемпионате, почувствовали сегодня вкус игры, им дали шанс, - сказал Кузык.

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Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Денис Кузык
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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