Хавбек Кривбасса: Главное, что все получили необходимую нагрузку

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал поражение от "Александрии" (2:4) в контрольном матче.

- Как прокомментируешь игру?

- Мы наигрывали определенные новые схемы для себя; то, что нарабатывали на тренировках. Поэтому кое-что получалось, кое-что - нет. В целом хороший спарринг, боевая игра. Шансы забить были у обеих команд. Соперник лучше реализовал свои моменты, поэтому и победил.

- Этот спарринг в паузу в чемпионате пойдет команде на пользу?

- Да. Главное, что все получили нагрузку. Это именно то, что нам было нужно во время этой паузы. К тому же, те ребята, которые меньше играют в чемпионате, почувствовали сегодня вкус игры, им дали шанс, - сказал Кузык.