Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Кривбасса: Главное, что все получили необходимую нагрузку
Денис Кузык подвел итоги спарринга с "Александрией"
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал поражение от "Александрии" (2:4) в контрольном матче.
- Как прокомментируешь игру?
- Мы наигрывали определенные новые схемы для себя; то, что нарабатывали на тренировках. Поэтому кое-что получалось, кое-что - нет. В целом хороший спарринг, боевая игра. Шансы забить были у обеих команд. Соперник лучше реализовал свои моменты, поэтому и победил.
- Этот спарринг в паузу в чемпионате пойдет команде на пользу?
- Да. Главное, что все получили нагрузку. Это именно то, что нам было нужно во время этой паузы. К тому же, те ребята, которые меньше играют в чемпионате, почувствовали сегодня вкус игры, им дали шанс, - сказал Кузык.
Популярное сейчас
- Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Довбик пропустил тренировку сборной, Армения уволила Петракова. Главные новости за 13 октября
- Заховайло: У нас "шоу лилипутов" в сборной. Почти каждый игрок метр с кепкой… Рассчитывают всех перебегать, а не выходит
- "Бил по ногам 90 минут". Милевский назвал самых тяжелых соперников в карьере
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу