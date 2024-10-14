С дублем и ассистом Саленко. Динамо в спарринге разгромило Колос-2

В понедельник, 14 октября, киевское " Динамо " заполнило паузу в чемпионате Украины, связанную с поединками сборных, тренировочным матчем против "Колоса-2", который выступает во Второй лиге.

Отметим, что состав динамовцев в матче был смешанный – кроме молодых игроков сыграли также и игроки основы (Попов, Биловар, Дубинчак, Караваев), которые не получили вызов в сборные.

Динамовцы с первых минут прогнозируемо завладели инициативой и вполне ожидаемо без особых проблем разгромили соперника со счетом 4:0.

Дублем и ассистом отметился 19-летний Роман Саленко (сын Олега Саленко), еще по одному голу добавили Герич и Михайленко.

Поэтому, в итоге 4:0 - уверенная победа "бело-синих".

"Динамо" - "Колос-2" 4:0

Голы: Голы: Саленко (13, 54), Герич (37, с пен), Михайленко (42)

В составе "Динамо выходили такие игроки: Игнатенко, Попов, Дячук, Биловар, Дубинчак, Малыш, Андриевский, Михайленко, Караваев, Саленко, Герич, Белый, Лобко, Кремчанин, Балаба.