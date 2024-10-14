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Динамо за две недели до матча реализовало все билеты на дерби с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

Матч состоится 27 октября

Динамо за две недели до матча реализовало все билеты на дерби с Шахтером

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

В воскресенье, 27 октября, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского состоится матч 11-го тура УПЛ, в котором "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера".

Начало игры - 18:00.

Как отмечает киевский клуб, по состоянию на 14 октября все билеты на игру были проданы.

Отметим, что в связи с военным положением, стадионы могут принять лишь ограниченное количество болельщиков, количество которых определяется индивидуально для каждого стадиона.

Ну и напомним, что на данный момент "Динамо" лидирует в турнирной таблице, набрав 22 очка, а "Шахтер" занимает 4-е место с 16 баллами.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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