Динамо за две недели до матча реализовало все билеты на дерби с Шахтером

В воскресенье, 27 октября, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского состоится матч 11-го тура УПЛ, в котором " Динамо " сыграет против донецкого "Шахтера".

Начало игры - 18:00.

Как отмечает киевский клуб, по состоянию на 14 октября все билеты на игру были проданы.

Отметим, что в связи с военным положением, стадионы могут принять лишь ограниченное количество болельщиков, количество которых определяется индивидуально для каждого стадиона.

Ну и напомним, что на данный момент "Динамо" лидирует в турнирной таблице, набрав 22 очка, а "Шахтер" занимает 4-е место с 16 баллами.