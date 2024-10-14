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Динамо за две недели до матча реализовало все билеты на дерби с Шахтером
Матч состоится 27 октября
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
В воскресенье, 27 октября, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского состоится матч 11-го тура УПЛ, в котором "
Начало игры - 18:00.
Как отмечает киевский клуб, по состоянию на 14 октября все билеты на игру были проданы.
Отметим, что в связи с военным положением, стадионы могут принять лишь ограниченное количество болельщиков, количество которых определяется индивидуально для каждого стадиона.
Ну и напомним, что на данный момент "Динамо" лидирует в турнирной таблице, набрав 22 очка, а "Шахтер" занимает 4-е место с 16 баллами.
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