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Пенальти в матче Александрия - Рух не было. Риццоли разобрал спорные судейские решения в матчах 9-го тура УПЛ
Видео от УАФ с пояснением спорных эпизодов 9-го тура УПЛ
фото из свободных источников
Главный эксперт по арбитражу УАФ, а также член Комитета арбитров Никола Риццоли проанализировал некоторые спорные судейские решения в матчах 9-го тура
- "Динамо" - "Кривбасс", 21 минута, пенальти в ворота "Кривбасса" назначен верно
- "Карпаты" - "Ингулец", 80 минута, пенальти в ворота "Ингульца" назначен верно
- "Шахтер" - ЛНЗ, 59 минута, пенальти в ворота "Шахтера" назначен верно, требование перебить пенальти также признано верным
- "Верес" - "Заря", 38 минута, неправильное решение арбитра, который зафиксировал фол в атаке игрока "Зари", после которого был забит незасчитанный гол. Фола в эпизоде не было и гол "Зари" должен был засчитан.
- "Александрия" - "Рух", 90+3 минута, пенальти в ворота "Александрия" назначен ошибочно
Подробнее остановимся на разборе Риццоли пенальти в ворота "Александрии":
"Игрок "Александрии" случайно наступил на ногу соперника. Ситуация вырвана из контекста игры и не повлияла на результат удара. Хотя с технической стороны, если игроку наступили на ногу, то это нарушение".
Но футбол – контактная игра, и могут быть случайные действия защитников. Понимание футбола оставляет интерпретации того, является ли это фолом".
Ситуация вырвана из контекста игры и не может считаться нарушением", - говорится в пояснении.
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