Пенальти в матче Александрия - Рух не было. Риццоли разобрал спорные судейские решения в матчах 9-го тура УПЛ

Главный эксперт по арбитражу УАФ, а также член Комитета арбитров Никола Риццоли проанализировал некоторые спорные судейские решения в матчах 9-го тура УПЛ .

Подробнее остановимся на разборе Риццоли пенальти в ворота "Александрии":

"Игрок "Александрии" случайно наступил на ногу соперника. Ситуация вырвана из контекста игры и не повлияла на результат удара. Хотя с технической стороны, если игроку наступили на ногу, то это нарушение".

Но футбол – контактная игра, и могут быть случайные действия защитников. Понимание футбола оставляет интерпретации того, является ли это фолом".

Ситуация вырвана из контекста игры и не может считаться нарушением", - говорится в пояснении.