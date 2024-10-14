В одном из клубов УПЛ - скандал. СМИ пишут, что тренер выгнал игрока

Клуб УПЛ "Ингулец" попал в скандал. По информации корреспондента "Украинского Футбола" Дмитрия Венкова, главный тренер клуба Василий Кобин выгнал хавбека Ярослава Богунова.

По моей инсайдерской информации, главный тренер команды Василий Кобин после матча с Оболонью (1:2) в восьмом туре УПЛ указал на дверь хавбеку Ярославу Богунову. Игрок уже покинул клуб, - написал Венков.

По словам журналиста, между Кобиным и Богуновым давно были натянутые отношения. Потеря мяча в матче с "Оболонью" могла стать причиной прощания тренера с игроком.

Мне стало известно, между футболистом и коучем уже давно были натянутые отношения, и момент с потерей мяча против "Оболони" мог стать удачным поводом для Кобина попрощаться с неугодным исполнителем, - написал корреспондент УФ.

Эта потеря привела ко второму пропущенному голу "Ингульца".

"Ингулец" проиграл выездной матч против "Оболони" в конце сентября. В данный момент команда из Петрово занимает последнее 16 место в таблице, набрав 5 очков за 9 игр.

"Ингулец" ещё не побеждал после выхода в УПЛ.