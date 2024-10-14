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Динамо летом отклонило предложение по Михавко в размере 10 млн евро, - СМИ
Предложение делал португальский Порту
Динамо Київ
Португальский "Порту" к закрытию летнего трансферного окна делал предложение "
По данным источника, португальский гранд предлагал за игрока 10 млн евро. Впрочем, руководство "Динамо" ответило отказом.
Напомним, что действующий контракт Михавко с киевлянами рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 1,5 млн. евро.
В нынешнем сезоне Михавко закрепился в стартовом составе киевлян, сыграв в 13 матчах, в которых забил 1 голи и отдал 1 ассист.
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