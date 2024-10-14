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Динамо летом отклонило предложение по Михавко в размере 10 млн евро, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Предложение делал португальский Порту

Динамо летом отклонило предложение по Михавко в размере 10 млн евро, - СМИ

Динамо Київ

Новина українською

Португальский "Порту" к закрытию летнего трансферного окна делал предложение "Динамо" по центрбеку Тарасу Михавко, сообщает "Футбол 24".

По данным источника, португальский гранд предлагал за игрока 10 млн евро. Впрочем, руководство "Динамо" ответило отказом.

Напомним, что действующий контракт Михавко с киевлянами рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 1,5 млн. евро.

В нынешнем сезоне Михавко закрепился в стартовом составе киевлян, сыграв в 13 матчах, в которых забил 1 голи и отдал 1 ассист.

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Динамо (Киев) Порту Тарас Михавко
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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