Динамо летом отклонило предложение по Михавко в размере 10 млн евро, - СМИ

Португальский "Порту" к закрытию летнего трансферного окна делал предложение " Динамо " по центрбеку Тарасу Михавко, сообщает "Футбол 24".

По данным источника, португальский гранд предлагал за игрока 10 млн евро. Впрочем, руководство "Динамо" ответило отказом.

Напомним, что действующий контракт Михавко с киевлянами рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 1,5 млн. евро.

В нынешнем сезоне Михавко закрепился в стартовом составе киевлян, сыграв в 13 матчах, в которых забил 1 голи и отдал 1 ассист.