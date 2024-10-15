Богунов: Почему я покинул Ингулец? Кобин так решил – и все

31-летний вингер Ярослав Богунов прокомментировал причины своего ухода из "Ингульца".

Ранее сообщалось, что Богунов покинул клуб из-за "натянутых" отношений с главным тренером Василием Кобиным.

"Да, я уже не в "Ингульце". Почему так получилось? Мы не могли найти общий язык с главным тренером Василием Кобиным. У нас была хорошая команда и коллектив. Потом что-то пошло не так, к сожалению.

Кобин так решил - и все. При этом в лицо никаких претензий мне не высказывал.

После матча с "Оболонью" (1:2) я пришел на утреннюю тренировку, Кобин стоял общался с Сашей Козаком. Козак ко мне подошел и сказал: "Ярик, ты не тренируешься. Так решил Кобин".

Я подошел сразу к Кобину и сказал: "Зачем вы через Сашу передаете? Я от вас в двух метрах. Подойдите и скажите мне лично".

Кобин сказал, что, мол, это решение не обсуждается. Типа я делаю, что хочу, играю в свой футбол, много разговариваю, постоянно чем-то не доволен и все такое. Я ответил, что больше не имею никакого желания продолжать этот диалог.

Повторюсь, до Кобина все было прекрасно и прекрасно. Команда играла в качественный красивый футбол и достигала результата", - рассказал Богунов.