Экс-вингер Ингульца: Кобину не нужны игроки, которые имеют свое мнение

Бывший вингер "Ингульца" Ярослав Богунов не считает, что главный тренер команды Василий Кобин решил "избавиться" от него из-за момента со вторым пропущенным голом в матче 8-го тура УПЛ с "Оболонью" (1:2).

- Да нет, не из-за этого. Это просто наши личные отношения. Я же не маленький мальчик. Сразу почувствовал и увидел, что Кобину не нужны люди, которые имеют свое мнение и видение. Нужны те, которые будут молчать и делать то, что он хочет. А какой из этого результат? Давайте посмотрим правде в глаза. Последнее место?

Относительно матча с "Оболонью", то это игровой момент. Я двигался с мячом и меня потянули назад. Остановился, потому что это фол. Потом увидел, что судья не свистит, и начал возвращаться назад.

У нас с Кобиным никакого диалога по этому моменту не было. Просто, видимо, искали за что убрать. Ну, вот появился моментик, за который зацепились. Ради Бога.

- Как вы разошлись с клубом?

- У меня соглашение было до лета 2025 года. Но как же "Ингулец" поступает? Предложили по взаимному согласию расторгнуть [контракт]. Если нет, то единственный вариант - тренироваться с U-19.

Также зарплату за последний месяц, который я отработал, не получил. Я на нее даже не надеюсь, - сказал Богунов.