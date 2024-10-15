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Экс-вингер Ингульца: Кобину не нужны игроки, которые имеют свое мнение
У Ярослава Богунова произошел конфликт с главным тренером
Фото: ФК Минай
Бывший вингер "Ингульца" Ярослав Богунов не считает, что главный тренер команды Василий Кобин решил "избавиться" от него из-за момента со вторым пропущенным голом в матче 8-го тура УПЛ с "Оболонью" (1:2).
- Да нет, не из-за этого. Это просто наши личные отношения. Я же не маленький мальчик. Сразу почувствовал и увидел, что Кобину не нужны люди, которые имеют свое мнение и видение. Нужны те, которые будут молчать и делать то, что он хочет. А какой из этого результат? Давайте посмотрим правде в глаза. Последнее место?
Относительно матча с "Оболонью", то это игровой момент. Я двигался с мячом и меня потянули назад. Остановился, потому что это фол. Потом увидел, что судья не свистит, и начал возвращаться назад.
У нас с Кобиным никакого диалога по этому моменту не было. Просто, видимо, искали за что убрать. Ну, вот появился моментик, за который зацепились. Ради Бога.
- Как вы разошлись с клубом?
- У меня соглашение было до лета 2025 года. Но как же "Ингулец" поступает? Предложили по взаимному согласию расторгнуть [контракт]. Если нет, то единственный вариант - тренироваться с U-19.
Также зарплату за последний месяц, который я отработал, не получил. Я на нее даже не надеюсь, - сказал Богунов.
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