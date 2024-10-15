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10 млн за Михавко от Порту. Суркис прокомментировал ситуацию

Премьер-лига
Обновлено

Лаконичный ответ Игоря Суркиса

10 млн за Михавко от Порту. Суркис прокомментировал ситуацию

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

На днях украинские СМИ распространили новость о том, что португальский "Порту" этим летом предлагал 10 млн евро за защитника киевского "Динамо" Тараса Михавко, однако эта сумма якобы не устроила руководство киевского клуба.

За разъяснением ситуации СМИ обратились непосредственно к президенту "Динамо" Игорю Суркису:

– Игорь Михайлович, в СМИ появилась информация, что этим летом "Порту" предлагал за Михавка 10 млн евро, но "Динамо" не устроила цена. Это правда или нет?

– Нет, - лаконично ответил Суркис.

Напомним, что действующий контракт Михавко с киевлянами рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 1,5 млн. евро.

В нынешнем сезоне защитник закрепился в стартовом составе киевлян, сыграв в 13 матчах, в которых забил 1 голи и отдал 1 ассист.

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Динамо (Киев) Порту Тарас Михавко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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dalexx (Украина)
15.10.2024 в 19:43
Одні брехню запускають. А інші потім цікавляться - чи правда? Ось рівень футбольної журналістики
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Комментарии 1
dalexx (Украина)
15.10.2024 в 19:43
Одні брехню запускають. А інші потім цікавляться - чи правда? Ось рівень футбольної журналістики
Ответить
0
0

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