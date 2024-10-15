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10 млн за Михавко от Порту. Суркис прокомментировал ситуацию
Лаконичный ответ Игоря Суркиса
Фото: ФК Динамо Київ
На днях украинские СМИ распространили новость о том, что португальский "Порту" этим летом
За разъяснением ситуации СМИ обратились непосредственно к президенту "Динамо" Игорю Суркису:
– Игорь Михайлович, в СМИ появилась информация, что этим летом "Порту" предлагал за Михавка 10 млн евро, но "Динамо" не устроила цена. Это правда или нет?
– Нет, - лаконично ответил Суркис.
Напомним, что действующий контракт Михавко с киевлянами рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 1,5 млн. евро.
В нынешнем сезоне защитник закрепился в стартовом составе киевлян, сыграв в 13 матчах, в которых забил 1 голи и отдал 1 ассист.
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