ЛНЗ неожиданно прекратил сотрудничество с тренером

ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничество с тренером Юрием Дудником, который входил в тренерский штаб Андреса Карраско.

Причины отставки коуча не поясняются.

"Благодарим тренера за его вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что Дудник пришел в ЛНЗ вместе с Олегом Дулубом, после чего продолжил работу в штабе. В свое время Дудник был исполняющим обязанности главного тренера.