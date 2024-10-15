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ЛНЗ неожиданно прекратил сотрудничество с тренером
Юрий Дудник покинул тренерский штаб Андреса Карраско
ЛНЗ / Автор невідомий
Причины отставки коуча не поясняются.
"Благодарим тренера за его вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Стоит отметить, что Дудник пришел в ЛНЗ вместе с Олегом Дулубом, после чего продолжил работу в штабе. В свое время Дудник был исполняющим обязанности главного тренера.
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Источник:Инстаграм ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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