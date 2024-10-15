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ЛНЗ неожиданно прекратил сотрудничество с тренером

Премьер-лига
Обновлено

Юрий Дудник покинул тренерский штаб Андреса Карраско

ЛНЗ неожиданно прекратил сотрудничество с тренером

ЛНЗ / Автор невідомий

Новина українською

ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничество с тренером Юрием Дудником, который входил в тренерский штаб Андреса Карраско.

Причины отставки коуча не поясняются.

"Благодарим тренера за его вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что Дудник пришел в ЛНЗ вместе с Олегом Дулубом, после чего продолжил работу в штабе. В свое время Дудник был исполняющим обязанности главного тренера.

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Юрий Дудник ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Инстаграм ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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