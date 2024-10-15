Топ-клуб из Нидерландов проявляет интерес к Назаренко

К хавбеку " Полесья " и сборной Украины Александру Назаренко проявляет интерес нидерландский "Фейеноорд", сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

До официального предложения пока далеко, и не факт, что дело до этого дойдет, но на уровне интереса "Фейе" прощупывает ситуацию.

Напомним, что 24-летний хавбек этим летом перешел из "Днепра-1" в "Полесье" и недавно дебютировал в сборной Украины.

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Transfermarkt оценивает игрока в 1.2 млн евро.