Сикан вернулся к тренировкам с Шахтером. ВИДЕО

Форвард " Шахтера " Даниил Сикан вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Форвард провел тренировочную сессию в защитной маске.

Напомним, что в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Болоньей" (0:0) 23-летний нападающий сломал нос после столкновения с вратарем соперника.

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В текущем сезоне Сикан провел за "Шахтер" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.