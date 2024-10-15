Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сикан вернулся к тренировкам с Шахтером. ВИДЕО
Форвард вернулся после перелома носа
фото из соцсетей
Форвард "
Форвард провел тренировочную сессию в защитной маске.
Напомним, что в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Болоньей" (0:0) 23-летний нападающий сломал нос после столкновения с вратарем соперника.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Сикан провел за "Шахтер" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сербия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Сборная требует перемен. Старый знакомый Реброва наступает на пятки Степаненко и Бражко
- Григорчук впервые прокомментировал свою отставку и провал в Нефтчи
- "Не оставим этого без последствий". Динамо опубликовало заявление по поводу билетов на матч с Шахтером
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн