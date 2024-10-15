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Сикан вернулся к тренировкам с Шахтером. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Форвард вернулся после перелома носа

Сикан вернулся к тренировкам с Шахтером. ВИДЕО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Форвард провел тренировочную сессию в защитной маске.

Напомним, что в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Болоньей" (0:0) 23-летний нападающий сломал нос после столкновения с вратарем соперника.

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В текущем сезоне Сикан провел за "Шахтер" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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