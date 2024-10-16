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Матч Оболонь - Динамо рассудит Копиевский и другие назначения на 10-й тур УПЛ

Премьер-лига

На матче "Колос" - "Шахтер" будет работать Деревинский

Матч Оболонь - Динамо рассудит Копиевский и другие назначения на 10-й тур УПЛ

Фото: УАФ

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 10 тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

10-й тур

18 октября (пятница)

"Колос" - "Шахтер" 18:00. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),

19 октября (суббота)

"Ворскла" - "Александрия" 13:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),

"Оболонь" - "Динамо" 15:30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),

"Полесье" - "Левый Берег" 18:00. Арбитр - Каленов А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),

20 октября (воскресенье)

"ЛНЗ" - "Ингулец" 13:00. Арбитр - Дьордь Н.В. (Ужгород), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),

"Черноморец" - "Верес" 15:30. Арбитр - Соловьян А.М. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),

"Заря" - "Кривбасс" 18:00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

21 октября (понедельник)

"Рух" - "Карпаты" 18:00. Арбитр - Афанасьев А.А. (Харьков), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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