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Матч Оболонь - Динамо рассудит Копиевский и другие назначения на 10-й тур УПЛ
На матче "Колос" - "Шахтер" будет работать Деревинский
Фото: УАФ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 10 тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
10-й тур
18 октября (пятница)
"Колос" - "Шахтер" 18:00. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),
19 октября (суббота)
"Ворскла" - "Александрия" 13:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),
"Оболонь" - "Динамо" 15:30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),
"Полесье" - "Левый Берег" 18:00. Арбитр - Каленов А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),
20 октября (воскресенье)
"ЛНЗ" - "Ингулец" 13:00. Арбитр - Дьордь Н.В. (Ужгород), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
"Черноморец" - "Верес" 15:30. Арбитр - Соловьян А.М. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),
"Заря" - "Кривбасс" 18:00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
21 октября (понедельник)
"Рух" - "Карпаты" 18:00. Арбитр - Афанасьев А.А. (Харьков), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон).
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