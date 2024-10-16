Богунов: Поскольку я уже заигран за Ингулец, то в новую команду смогу перейти только зимой

Бывший вингер "Ингульца" Ярослав Богунов рассказал, что будет делать после того, как стал свободным агентом.

"Сейчас хочу перезагрузиться морально, побыть с семьей, отдохнуть. Поскольку я уже заигран за "Ингулец", то в новую команду смогу перейти только в зимнее трансферное окно. Буду тренироваться пока индивидуально.

Опять же, почему-то Кобин решил меня убрать именно в тот момент, когда трансферное окно уже закрыто, и я уже никуда не могу устроиться. Ну, ничего страшного.

У меня и перед началом сезона были варианты, и даже по ходу, когда "Ингулец" собирался сниматься из-за проблем со стадионом. Звонили команды, был интерес", - рассказал Богунов.