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Богунов: Поскольку я уже заигран за Ингулец, то в новую команду смогу перейти только зимой
Футболист остался без команды
Фото: ФК Інгулець
Бывший вингер "Ингульца" Ярослав Богунов рассказал, что будет делать после того, как стал свободным агентом.
"Сейчас хочу перезагрузиться морально, побыть с семьей, отдохнуть. Поскольку я уже заигран за "Ингулец", то в новую команду смогу перейти только в зимнее трансферное окно. Буду тренироваться пока индивидуально.
Опять же, почему-то Кобин решил меня убрать именно в тот момент, когда трансферное окно уже закрыто, и я уже никуда не могу устроиться. Ну, ничего страшного.
У меня и перед началом сезона были варианты, и даже по ходу, когда "Ингулец" собирался сниматься из-за проблем со стадионом. Звонили команды, был интерес", - рассказал Богунов.
Напомним, Богунов присоединился к "Ингульцу" летом 2023 года. По итогам сезона-2023/24 он вместе с командой завоевал золотые медали Первой лиги. В этом сезоне он провел 6 матчей и оформил 1 ассист.
В октябре этого года он покинул "Ингулец" из-за "натянутых" отношений с главным тренером Василием Кобиным.
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