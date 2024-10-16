Премьер-лига
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Легионер Черноморца стал самым молодым голкипером-иностранцем УПЛ
Первое достижение новичка "моряков"
Фото: ФК Чорноморець
В матче 8-го тура украинской Премьер лиги против ЛНЗ (1:1) место в воротах "Черноморца" впервые занял нигерийский голкипер Чижиоке Аниагбосо.
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Он стал представителем 14-й страны дальнего зарубежья, чьи вратари выступали в чемпионате Украины.
Дебютировав в УПЛ в возрасте 20 лет 166 дней, Аниагбосо стал самым молодым голкипером-иностранцем в национальном первенстве.
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alex.belogubko (одесса)
16.10.2024 в 11:17
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