Легионер Черноморца стал самым молодым голкипером-иностранцем УПЛ

В матче 8-го тура украинской Премьер лиги против ЛНЗ (1:1) место в воротах "Черноморца" впервые занял нигерийский голкипер Чижиоке Аниагбосо.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Он стал представителем 14-й страны дальнего зарубежья, чьи вратари выступали в чемпионате Украины.

Дебютировав в УПЛ в возрасте 20 лет 166 дней, Аниагбосо стал самым молодым голкипером-иностранцем в национальном первенстве.