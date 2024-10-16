  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Представители Арсенала просмотрят Судакова во время матча в ЛЧ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представители Арсенала просмотрят Судакова во время матча в ЛЧ

Премьер-лига

Украинец подходит под профиль, который нравится Артете и Эду

Представители Арсенала просмотрят Судакова во время матча в ЛЧ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Арсенал" внимательно наблюдает за полузащитником "Шахтера" и сборной Украины Георгием Судаковым, сообщает Сaughtoffside.

Однако еще рано говорить о том, сделают ли "канониры" предложение по трансферу украинца. При этом отмечается, что Судаков соответствует профилю игрока, который нравится главному тренеру "Арсенала" Микелю Артети и техническому директору Эду Гаспару. К тому же, Георгий играет на позиции, которую лондонский клуб хочет усилить в одно из ближайших трансферных окон.

Уже во вторник, 22 октября в "Арсенале" смогут оценить способности Судакова в очном матче с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

Проблемой для трансфера может стать репутация "горняков" - в последний момент они кинули лондонцев, продав Михаила Мудрика в "Челси". Кроме того, свою роль играет и сам Мудрик, который никак не может заиграть после перехода в АПЛ.

В текущем сезоне Судаков провел 10 матчей за "Шахтер", забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Болельщикам запретили пронести на матч УПЛ баннер Free Azov
yellow-arrow
Богунов: Поскольку я уже заигран за Ингулец, то в новую команду смогу перейти только зимой
yellow-arrow
Легионер Черноморца стал самым молодым голкипером-иностранцем УПЛ
Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Caughtoffside
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости