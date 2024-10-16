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Представители Арсенала просмотрят Судакова во время матча в ЛЧ
Украинец подходит под профиль, который нравится Артете и Эду
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Арсенал" внимательно наблюдает за полузащитником "Шахтера" и сборной Украины Георгием Судаковым, сообщает Сaughtoffside.
Однако еще рано говорить о том, сделают ли "канониры" предложение по трансферу украинца. При этом отмечается, что Судаков соответствует профилю игрока, который нравится главному тренеру "Арсенала" Микелю Артети и техническому директору Эду Гаспару. К тому же, Георгий играет на позиции, которую лондонский клуб хочет усилить в одно из ближайших трансферных окон.
Уже во вторник, 22 октября в "Арсенале" смогут оценить способности Судакова в очном матче с "Шахтером" в Лиге чемпионов.
Проблемой для трансфера может стать репутация "горняков" - в последний момент они кинули лондонцев, продав Михаила Мудрика в "Челси". Кроме того, свою роль играет и сам Мудрик, который никак не может заиграть после перехода в АПЛ.
В текущем сезоне Судаков провел 10 матчей за "Шахтер", забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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