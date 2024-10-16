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Болельщикам запретили пронести на матч УПЛ баннер Free Azov
Инцидент был на "Арене Львов"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
6 октября во Львове на "Арене Львов" состоялся матч 9-го тура УПЛ между "Шахтером" и "ЛНЗ". Встреча завершилась победой "горняков" со счетом 5:1.
Перед поединком произошла неприятная ситуация. Охрана и работники стадиона запретили черкасским болельщиками пронести на матч плакаты Free Azov. Сотрудники арены объяснили свое решение тем, что фанаты могут начать их жечь.
Интересно, что баннер "free Mariupol defenders" пропустили на трибуны, хотя и заставили его разворачивать и долго рассматривали.
Заметим, что фанатам "ЛНЗ" удалось сделать акцент на важную тему, хоть и с помощью кричалок.
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