  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Болельщикам запретили пронести на матч УПЛ баннер Free Azov
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщикам запретили пронести на матч УПЛ баннер Free Azov

Премьер-лига

Инцидент был на "Арене Львов"

Болельщикам запретили пронести на матч УПЛ баннер Free Azov

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

6 октября во Львове на "Арене Львов" состоялся матч 9-го тура УПЛ между "Шахтером" и "ЛНЗ". Встреча завершилась победой "горняков" со счетом 5:1.

Перед поединком произошла неприятная ситуация. Охрана и работники стадиона запретили черкасским болельщиками пронести на матч плакаты Free Azov. Сотрудники арены объяснили свое решение тем, что фанаты могут начать их жечь.

Интересно, что баннер "free Mariupol defenders" пропустили на трибуны, хотя и заставили его разворачивать и долго рассматривали.

Заметим, что фанатам "ЛНЗ" удалось сделать акцент на важную тему, хоть и с помощью кричалок.

По теме
yellow-arrow
Представители Арсенала просмотрят Судакова во время матча в ЛЧ
yellow-arrow
Богунов: Поскольку я уже заигран за Ингулец, то в новую команду смогу перейти только зимой
yellow-arrow
Легионер Черноморца стал самым молодым голкипером-иностранцем УПЛ
Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы) Азов война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости