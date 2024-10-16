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Вингер Руха сыграл за сборную в матчах Лиги наций КОНКАКАФ
Игра
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" и сборной Гваделупы Фредди Плюман сыграл за свою национальную команду в Лиге наций КОНКАКАФ.
Он принял участие в матчах 3-го и 4-го туров против команды Мартиника - дома и на выезде соответственно. В первом поединке он вышел во втором тайме (провел 29 минут), и его сборная уступила 0:1. Во второй игре Фредди появился в старте и отыграл 71-у минуту. Этот поединок завершился вничью 0:0.
Сейчас сборная легионера "Руха" после 4-х туров занимает 5-е место в турнирной таблице своей группы в дивизионе "А", одержав 1-ю победу, 1-го раза сыграв вничью и потерпев 2-х поражений и набрав 4 очка.
К слову, всего Фредди Плюман провел за сборную Гваделупы 19 матчей, в которых отметился 7 голами и отдал 4 ассиста.
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