Лупашко: Получили от Шахтера 2:5, но это тот путь, который мы выбрали

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко, отвечая на вопросы болельщиков, заявил, что команда и дальше будет стараться показывать атакующую игру даже в матчах с украинскими грандами.

Напомним, что недавно львовская команда уступила "Шахтеру" 2:5.

"Мы выбрали такой путь вместе. И у каждого свое мнение по поводу того, нужно ли отходить от своих принципов в матчах против сильных соперников. Но если ты так сыграл, то ты не потерял свою игру и понимаешь, где нужно прогрессировать.

Сыграли с "Шахтером" первым номером – это вылилось в счет 2:5. Но я уверен, что следующий матч будет лучше, и это тот путь, который мы выбрали", – сказал Лупашко.