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Лупашко: Получили от Шахтера 2:5, но это тот путь, который мы выбрали
Тренер Карпат заверил, что команда не откажется от атакующего стиля игры
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "
Напомним, что недавно львовская команда уступила "Шахтеру" 2:5.
"Мы выбрали такой путь вместе. И у каждого свое мнение по поводу того, нужно ли отходить от своих принципов в матчах против сильных соперников. Но если ты так сыграл, то ты не потерял свою игру и понимаешь, где нужно прогрессировать.
Сыграли с "Шахтером" первым номером – это вылилось в счет 2:5. Но я уверен, что следующий матч будет лучше, и это тот путь, который мы выбрали", – сказал Лупашко.
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