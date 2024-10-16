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Лупашко: Получили от Шахтера 2:5, но это тот путь, который мы выбрали

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Карпат заверил, что команда не откажется от атакующего стиля игры

Лупашко: Получили от Шахтера 2:5, но это тот путь, который мы выбрали

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко, отвечая на вопросы болельщиков, заявил, что команда и дальше будет стараться показывать атакующую игру даже в матчах с украинскими грандами.

Напомним, что недавно львовская команда уступила "Шахтеру" 2:5.

"Мы выбрали такой путь вместе. И у каждого свое мнение по поводу того, нужно ли отходить от своих принципов в матчах против сильных соперников. Но если ты так сыграл, то ты не потерял свою игру и понимаешь, где нужно прогрессировать.

Сыграли с "Шахтером" первым номером – это вылилось в счет 2:5. Но я уверен, что следующий матч будет лучше, и это тот путь, который мы выбрали", – сказал Лупашко.

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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