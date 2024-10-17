Защитник Вереса перенес операцию. Известно, сколько он пропустит

Защитник " Вереса " Василий Гакман в матче 9-го тура УПЛ против "Зари" (2:1) получил травму. Игрок вышел на поле во втором тайме, однако после столкновения с соперником не сумел продолжить поединок. Футболиста забрали врачи на носилках.

У игрока диагностировали повреждение связок коленного сустава и менисков.

Как сообщает sport.ua, футболист был успешно прооперирован в одной из киевских клиник.

Сроки восстановления Гакмана – около трех месяцев. Защитник сможет помочь ровенской команде во второй части чемпионата.

В текущем сезоне Гакман сыграл за "Верес" 8 матчей. Всего имеет в активе 25 проведенных поединков за ривненский клуб.