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Защитник Вереса перенес операцию. Известно, сколько он пропустит
Василий Гакман выбыл надолго
nkveres.com
Защитник "
У игрока диагностировали повреждение связок коленного сустава и менисков.
Как сообщает sport.ua, футболист был успешно прооперирован в одной из киевских клиник.
Сроки восстановления Гакмана – около трех месяцев. Защитник сможет помочь ровенской команде во второй части чемпионата.
В текущем сезоне Гакман сыграл за "Верес" 8 матчей. Всего имеет в активе 25 проведенных поединков за ривненский клуб.
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