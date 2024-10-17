Аналитик Александрии – о договорных матчах: Такой проблемы не существует

Аналитик "Александрии" Евгений Гресь рассказал о встрече с представителями УАФ, Минмолодежьспорта, НОКУ и клубов по противодействию манипулированиям в спорте и договорным матчам.

"К счастью, в "Александрии" такой проблемы не существует. Надеюсь, и не будет существовать. В то же время хочу отметить, что это было очень важное и нужное мероприятие, которое имеет целью улучшать ситуацию в нашем футболе".

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"Мне нравится современный подход нового руководства комитета по этике и честной игре, нравится их открытость. Мы всегда будем готовы сотрудничать, делать все, чтобы в нашем футболе не было проблем с манипулированием", – сказал Гресь.

У команды из Кировоградской области сейчас 20 баллов в УПЛ.