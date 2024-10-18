Оболонь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В десятом туре УПЛ болельщиков ожидает киевское дерби. "Оболонь" будет принимать "Динамо". Это будет настоящее испытание для подопечных Щищенко.

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"Оболонь" перед этим туром занимает предпоследнее место и имеет всего пять очков. "Динамо" лидирует и явно не собирается останавливаться на достигнутом.

Поединок "Оболонь" - "Динамо" состоится в субботу, 19 октября, на "Оболони Арене" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).