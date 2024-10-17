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Хавбек сборной Украины заинтересовал клуб Ла Лиги

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Хавбек сборной Украины заинтересовал клуб Ла Лиги

shakhtar.com

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Украинский полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив может перейти в "Бетис", сообщает GolDigital.

Испанский клуб нацелен на хавбека мадридского "Реала" Дани Себальоса, но "сливочные" не настроены терять своего игрока зимой. Поэтому в качестве альтернативы Себальосу "Бетис" рассматривает кандидатуру игрока сборной Украины.

31 декабря 2024 года у 24-летнего Крыськива истекает срок действия контракта с "Шахтером". В таком случае, он может бесплатно достаться "Бетису". Этот факт является привлекательным для клуба Ла Лиги, учитывая, что не нужно будет тратить средства на усиление состава.

Правда, в этом есть краткосрочный риск, связанный с адаптацией украинца к одному из сильнейших чемпионатов мира.

В текущем сезоне Крыськив провел 9 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.

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Источник:
GolDigital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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