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Игрок Вереса: Операция прошла успешно. Сейчас самое главное - это правильное восстановление

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Сейчас Василий Гакман чувствует себя хорошо

Игрок Вереса: Операция прошла успешно. Сейчас самое главное - это правильное восстановление

Фото: НК Верес

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24-летнего защитника "Вереса" Василия Гакмана вчера успешно прооперировали. Сейчас футболист чувствует себя хорошо и готовится приступить к фазе реабилитации.

Об эпизоде с травмой и операции Василий рассказал клубной пресс-службе.

"Операция прошла успешно. Сейчас хорошо себя чувствую, спасибо всем за поддержку и помощь. Сейчас самое главное - это правильное восстановление, чтобы как можно быстрее вернуться на поле.

Относительно эпизода, когда получил травму - помню, что пошел на соперника, хотел сыграть в мяч. А получилось так, что он первым ударил по мячу и с протяжкой сыграл в мою левую ногу. Тем самым - вывернул мое колено. Пошло смещение в другую сторону, сразу почувствовал, что не смогу продолжить игру. Боль была настолько такой сильной, что не смог сам встать", рассказал Василий Гакман.

Напомним, на 75-й минуте домашнего матча 9-го тура УПЛ против "Зари" (2:1) защитник покинул поле на носилках. После детального обследования у Василия Гакмана диагностировали повреждение связок коленного сустава и менисков.

Ранее сообщалось, что срок восстановления Гакмана составит около трех месяцев.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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