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Игрок Вереса: Операция прошла успешно. Сейчас самое главное - это правильное восстановление
Сейчас Василий Гакман чувствует себя хорошо
Фото: НК Верес
24-летнего защитника "Вереса" Василия Гакмана вчера успешно прооперировали. Сейчас футболист чувствует себя хорошо и готовится приступить к фазе реабилитации.
Об эпизоде с травмой и операции Василий рассказал клубной пресс-службе.
"Операция прошла успешно. Сейчас хорошо себя чувствую, спасибо всем за поддержку и помощь. Сейчас самое главное - это правильное восстановление, чтобы как можно быстрее вернуться на поле.
Относительно эпизода, когда получил травму - помню, что пошел на соперника, хотел сыграть в мяч. А получилось так, что он первым ударил по мячу и с протяжкой сыграл в мою левую ногу. Тем самым - вывернул мое колено. Пошло смещение в другую сторону, сразу почувствовал, что не смогу продолжить игру. Боль была настолько такой сильной, что не смог сам встать", рассказал Василий Гакман.
Напомним, на 75-й минуте домашнего матча 9-го тура УПЛ против "Зари" (2:1) защитник покинул поле на носилках. После детального обследования у Василия Гакмана диагностировали повреждение связок коленного сустава и менисков.
Ранее сообщалось, что срок восстановления Гакмана составит около трех месяцев.
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