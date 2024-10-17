Игрок Вереса: Операция прошла успешно. Сейчас самое главное - это правильное восстановление

24-летнего защитника "Вереса" Василия Гакмана вчера успешно прооперировали. Сейчас футболист чувствует себя хорошо и готовится приступить к фазе реабилитации.

Об эпизоде с травмой и операции Василий рассказал клубной пресс-службе.

"Операция прошла успешно. Сейчас хорошо себя чувствую, спасибо всем за поддержку и помощь. Сейчас самое главное - это правильное восстановление, чтобы как можно быстрее вернуться на поле.

Относительно эпизода, когда получил травму - помню, что пошел на соперника, хотел сыграть в мяч. А получилось так, что он первым ударил по мячу и с протяжкой сыграл в мою левую ногу. Тем самым - вывернул мое колено. Пошло смещение в другую сторону, сразу почувствовал, что не смогу продолжить игру. Боль была настолько такой сильной, что не смог сам встать", рассказал Василий Гакман.