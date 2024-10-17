Цыганык сделал неожиданный прогноз на матч с участием гранда УПЛ

Известный украинский телекомментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от игры между ковалевским "Колосом" и донецким "Шахтером" в 10 туре чемпионата Украины.

"Интересный матч, интересное противостояние. Считаю, что "горняков" ожидает очень сложная встреча, ведь "Колос" дома умеет играть против фаворитов. Также стоит учитывать усталость сборников, которые возвращаются в расположение "Шахтера", а игра уже в эту пятницу .

Да, все понимают, что преимущество "Шахтера" в классе достаточно серьезное. Но, по моему мнению, если "Колос" сможет сыграть достаточно осторожно позади, сможет сдержать атаки "горняков", не повторит ошибок "Карпат", которые пытались прессинговать дончан, то будут иметь все шансы отобрать очки у фаворита.

Рискну поставить на результативную ничью с точным счетом 1:1", – сказал Цыганык.