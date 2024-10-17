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Путь клуба из Донецка, который потерял свой дом. О Шахтере написали книгу

Премьер-лига

Приобрести можно будет через несколько недель

Путь клуба из Донецка, который потерял свой дом. О Шахтере написали книгу

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Книга об истории "Шахтера" и событиях первого сезона после полномасштабного вторжения РФ в Украину вышла на украинском языке.

Название книги - "Мы играем дальше. Борьба донецкого "Шахтера" за Украину, футбол и свободу". Ее автором является британский журналист Энди Брасселл.

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16 октября свои экземпляры получили игроки, тренеры и персонал команды. В ближайшие недели состоится презентация книги для болельщиков. После этого издание поступит в продажу.

В этой книге - путь клуба из Донецка, который потерял свой дом, но стабильно соревнуется с лучшими командами континента и представляет Украину на международной арене. На этих страницах собраны уникальные свидетельства и переживания тренеров, футболистов и работников "Шахтера", которые продолжают играть и бороться несмотря на войну.

Путь клуба из Донецка, который потерял свой дом. О Шахтере написали книгу - изображение 1
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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