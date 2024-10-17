Агент легионера Карпат рассказал, что пытался отговорить игрока ехать в Украину

Агент бразильского полузащитника Бруниньо Фабио Мелло рассказал о переходе игрока в украинский клуб.

"Он сказал мне: "Фабио, я хочу в Украину. Я ответил, что не время думать о поездке в эту страну из-за ситуации в стране и через войну.

Несмотря на это, он решил поехать в Украину, так как осознает это для себя, своей семьи и "Атлетико". Я был вынужден смириться с его решением, потому что я был против. Я переживаю из-за него", – рассказал Фабио.