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Лидер Руха рискует пропустить львовское дерби
Илья Квасница вернулся из молодежной сборной с травмой
Фото: Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык, который из-за сотрясения мозга не помог молодежной сборной Украины в октябрьских поединках отбора на Евро-2025 с англичанами и сербами, уже вернулся в строй и сможет сыграть в дерби с "Карпатами" 21 октября.
Об этом утверждает Sport.ua.
По данным источника, в общей группе также уже тренируется опорный полузащитник Марко Сапуга. Однако он будет в боевой готовности в лучшем случае к кубковому противостоянию с "Карпатами", которое запланировано на 30 октября.
А вот участие в поединке с "зелено-белыми" атакующего полузащитника Ильи Квасницы под вопросом. В матче с сербами он был заменен из-за повреждения и еще не известно, успеет ли восстановиться.
Также до сих пор отсутствует в расположении "Руха" еще один игрок середины поля – Фредди Плюман, который выступал за сборную Гваделупы в Лиге наций КОНКАКАФ.
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