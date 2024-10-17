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Лидер Руха рискует пропустить львовское дерби

Премьер-лига

Илья Квасница вернулся из молодежной сборной с травмой

Лидер Руха рискует пропустить львовское дерби

Фото: Рух

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Защитник "Руха" Роман Дидык, который из-за сотрясения мозга не помог молодежной сборной Украины в октябрьских поединках отбора на Евро-2025 с англичанами и сербами, уже вернулся в строй и сможет сыграть в дерби с "Карпатами" 21 октября.

Об этом утверждает Sport.ua.

По данным источника, в общей группе также уже тренируется опорный полузащитник Марко Сапуга. Однако он будет в боевой готовности в лучшем случае к кубковому противостоянию с "Карпатами", которое запланировано на 30 октября.

А вот участие в поединке с "зелено-белыми" атакующего полузащитника Ильи Квасницы под вопросом. В матче с сербами он был заменен из-за повреждения и еще не известно, успеет ли восстановиться.

Также до сих пор отсутствует в расположении "Руха" еще один игрок середины поля – Фредди Плюман, который выступал за сборную Гваделупы в Лиге наций КОНКАКАФ.

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Рух (Львов) Роман Дидык Марко Сапуга Фредди Плюман Илья Квасница
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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