  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матвеев: Игроки Шахтера не показывают характера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвеев: Игроки Шахтера не показывают характера

Премьер-лига

Есть вопросы к волевым качествам

Матвеев: Игроки Шахтера не показывают характера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Олег Матвеев высказался относительно последних результатов "горняков" под руководством Марино Пушича.

"Игроки команды не показывают характера и допускают много ошибок. Впрочем, еще все можно исправить. По крайней мере последняя победа над черкасским ЛНЗ добавляет оптимизма.

А что касается отставки главного тренера, то время покажет. Если будет результат, Пушич будет продолжать работать", - сказал эксперт.

После 8 сыгранных матчей "Шахтер" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Украины.

По теме
yellow-arrow
Лидер Руха рискует пропустить львовское дерби
yellow-arrow
Агент легионера Карпат рассказал, что пытался отговорить игрока ехать в Украину
yellow-arrow
Путь клуба из Донецка, который потерял свой дом. О Шахтере написали книгу
Олег Матвеев Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Expres
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tolina-ystas (Краматорск)
17.10.2024 в 15:05
Олег это в наше с тобой время характер имел определяющее значение а сейчас все решают бабки.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
17.10.2024 в 15:05
Олег это в наше с тобой время характер имел определяющее значение а сейчас все решают бабки.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости