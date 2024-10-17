Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвеев: Игроки Шахтера не показывают характера
Есть вопросы к волевым качествам
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Олег Матвеев высказался относительно последних результатов "горняков" под руководством Марино Пушича.
"Игроки команды не показывают характера и допускают много ошибок. Впрочем, еще все можно исправить. По крайней мере последняя победа над черкасским ЛНЗ добавляет оптимизма.
А что касается отставки главного тренера, то время покажет. Если будет результат, Пушич будет продолжать работать", - сказал эксперт.
После 8 сыгранных матчей "Шахтер" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Украины.
Популярное сейчас
- Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
- В связи с ажиотажем на столичное дерби, билеты уже перепродают по 600 гривен
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Комментарии 1