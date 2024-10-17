Матвеев: Игроки Шахтера не показывают характера

Бывший нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Олег Матвеев высказался относительно последних результатов "горняков" под руководством Марино Пушича.

"Игроки команды не показывают характера и допускают много ошибок. Впрочем, еще все можно исправить. По крайней мере последняя победа над черкасским ЛНЗ добавляет оптимизма.

А что касается отставки главного тренера, то время покажет. Если будет результат, Пушич будет продолжать работать", - сказал эксперт.