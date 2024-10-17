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Шахтер или Динамо? Известен лидер сезона УПЛ по ударам по воротам

Премьер-лига
Обновлено

Интересная статистика от Wyscout и УПЛ

Шахтер или Динамо? Известен лидер сезона УПЛ по ударам по воротам

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" является лидером текущего сезона УПЛ по количеству ударов по воротам соперника. Команда Александра Шовковского по данным Wyscout наносит 16,05 ударов в среднем за 90 минут.

Второе место по данному показателю у "Шахтера" (14,75), третье – у "Кривбасса" (12,84), которые в реальной турнирной таблице немного недобирают очки по определенным причинам.

"Шахтер" и "Динамо" занимают первые две строчки и в рейтинге ударов по их воротам – всего 6,27 и 6,8 в среднем за 90 минут соответственно. То есть, киевляне делают на 9,25 ударов больше соперников в среднем за 90 минут, а горняки – на 8,48 ударов больше. Преимущество очень солидное, достаточно посмотреть на показатели аутсайдеров этого сезона в УПЛ и сравнить их с разницей ударов двух грандов.

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Немногие клубы могут похвастаться положительной разницей между собственными и чужими ударами. И среди них – "Колос", который в реальной таблице занимает только 13-е место.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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