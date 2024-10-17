Шахтер или Динамо? Известен лидер сезона УПЛ по ударам по воротам

"Динамо" является лидером текущего сезона УПЛ по количеству ударов по воротам соперника. Команда Александра Шовковского по данным Wyscout наносит 16,05 ударов в среднем за 90 минут.

Второе место по данному показателю у "Шахтера" (14,75), третье – у "Кривбасса" (12,84), которые в реальной турнирной таблице немного недобирают очки по определенным причинам.

"Шахтер" и "Динамо" занимают первые две строчки и в рейтинге ударов по их воротам – всего 6,27 и 6,8 в среднем за 90 минут соответственно. То есть, киевляне делают на 9,25 ударов больше соперников в среднем за 90 минут, а горняки – на 8,48 ударов больше. Преимущество очень солидное, достаточно посмотреть на показатели аутсайдеров этого сезона в УПЛ и сравнить их с разницей ударов двух грандов.

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Немногие клубы могут похвастаться положительной разницей между собственными и чужими ударами. И среди них – "Колос", который в реальной таблице занимает только 13-е место.