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Шахтер или Динамо? Известен лидер сезона УПЛ по ударам по воротам
Интересная статистика от Wyscout и УПЛ
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
"Динамо" является лидером текущего сезона
Второе место по данному показателю у "Шахтера" (14,75), третье – у "Кривбасса" (12,84), которые в реальной турнирной таблице немного недобирают очки по определенным причинам.
"Шахтер" и "Динамо" занимают первые две строчки и в рейтинге ударов по их воротам – всего 6,27 и 6,8 в среднем за 90 минут соответственно. То есть, киевляне делают на 9,25 ударов больше соперников в среднем за 90 минут, а горняки – на 8,48 ударов больше. Преимущество очень солидное, достаточно посмотреть на показатели аутсайдеров этого сезона в УПЛ и сравнить их с разницей ударов двух грандов.
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Немногие клубы могут похвастаться положительной разницей между собственными и чужими ударами. И среди них – "Колос", который в реальной таблице занимает только 13-е место.
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