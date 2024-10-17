Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Более сыгранная и сбалансированная команда", - тренер Карпат расхвалил Рух перед львовским дерби
Львовское дерби - уже в понедельник
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "
"Я согласен, что "Рух" – более сыгранная и сбалансированная сейчас команда. Тут они впереди, а мы только начали свой путь. Но мы понимаем, насколько это важный матч для наших болельщиков.
Приложим все усилия, чтобы хорошо выглядеть в этом матче. Хотим дарить нашим фанам позитивные эмоции", – сказал Лупашко.
Напомним, что матч "Рух" - "Карпаты" состоится в понедельник, 21 сентября и начнется в 18:00.
Популярное сейчас
- Известный украинский вратарь завершил карьеру и стал тренером
- Хавбек сборной Украины заинтересовал клуб Ла Лиги
- Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании
- "Бил по ногам 90 минут". Милевский назвал самых тяжелых соперников в карьере
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции