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"Более сыгранная и сбалансированная команда", - тренер Карпат расхвалил Рух перед львовским дерби

Премьер-лига
Обновлено

Львовское дерби - уже в понедельник

"Более сыгранная и сбалансированная команда", - тренер Карпат расхвалил Рух перед львовским дерби

fckarpaty.org.ua

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Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился ожиданиями от львовского дерби с "Рухом" в рамках 10-го тура УПЛ.

"Я согласен, что "Рух" – более сыгранная и сбалансированная сейчас команда. Тут они впереди, а мы только начали свой путь. Но мы понимаем, насколько это важный матч для наших болельщиков.

Приложим все усилия, чтобы хорошо выглядеть в этом матче. Хотим дарить нашим фанам позитивные эмоции", – сказал Лупашко.

Напомним, что матч "Рух" - "Карпаты" состоится в понедельник, 21 сентября и начнется в 18:00.

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Владислав Лупашко Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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