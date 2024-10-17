"Более сыгранная и сбалансированная команда", - тренер Карпат расхвалил Рух перед львовским дерби

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко поделился ожиданиями от львовского дерби с "Рухом" в рамках 10-го тура УПЛ.

"Я согласен, что "Рух" – более сыгранная и сбалансированная сейчас команда. Тут они впереди, а мы только начали свой путь. Но мы понимаем, насколько это важный матч для наших болельщиков.

Приложим все усилия, чтобы хорошо выглядеть в этом матче. Хотим дарить нашим фанам позитивные эмоции", – сказал Лупашко.