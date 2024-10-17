  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Вереса Вовченко: Скорость взял бы у Мбаппе, силу у Компани или Рубена Диаша, а технику - у Иньесты, Хави или Модрича
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Вереса Вовченко: Скорость взял бы у Мбаппе, силу у Компани или Рубена Диаша, а технику - у Иньесты, Хави или Модрича

Премьер-лига

Семен Вовченко рассказал, чего он хочет достичь в своей карьере

Защитник Вереса Вовченко: Скорость взял бы у Мбаппе, силу у Компани или Рубена Диаша, а технику - у Иньесты, Хави или Модрича

скриншот

Новина українською

Защитник "Вереса" Семен Вовченко рассказал о целях, которые он ставит в своей футбольной карьере.

– Какие у тебя планы на будущее, какие ты себе цели ставишь?

– На будущее, как, думаю, и все футболисты, – во-первых, это выходить на каждую игру и выигрывать, проявлять свои лучшие качества. Потом хотелось бы, думаю, также, как и всем футболистам, поиграть в Европе, хорошо себя зарекомендовать и сыграть за сборную Украины в официальных играх.

– Какая команда в Европе тебе импонирует сейчас?

– Наверное, "Манчестер Сити", как и многим, потому что там мне нравится главный тренер Пеп Гвардиола, как он ставит игру – думаю, многим людям нравится.

А так с детства болею за "Милан", потому что мне в детстве родной брат подарил футболку Шевченко и Кака. Я после этого тоже начал болеть. А уже в современное больше время – то "Манчестер Сити".

– Попрошу тебя выбрать трех наших футболистов, их лучшие качества и сложить их себе. Какие качества ты взял бы?

– Например, взял бы скорость Виталия Дахновского, технику, наверное, Яго Сикейры и силу – добавил бы себе, чтобы был еще сильнее и лучше.

– А если из мировых – кто бы это был?

– Скорость взял бы, наверное, у Килиана Мбаппе, силу взял бы у Компани или Рубена Диаша, а технику взял бы у Иньесты, Хави или Модрича.

По теме
yellow-arrow
Колос – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
"Более сыгранная и сбалансированная команда", - тренер Карпат расхвалил Рух перед львовским дерби
yellow-arrow
Колос - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес (Ровно) Семен Вовченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
VERES TV
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости