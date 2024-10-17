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Защитник Вереса Вовченко: Скорость взял бы у Мбаппе, силу у Компани или Рубена Диаша, а технику - у Иньесты, Хави или Модрича
Семен Вовченко рассказал, чего он хочет достичь в своей карьере
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Защитник "
– Какие у тебя планы на будущее, какие ты себе цели ставишь?
– На будущее, как, думаю, и все футболисты, – во-первых, это выходить на каждую игру и выигрывать, проявлять свои лучшие качества. Потом хотелось бы, думаю, также, как и всем футболистам, поиграть в Европе, хорошо себя зарекомендовать и сыграть за сборную Украины в официальных играх.
– Какая команда в Европе тебе импонирует сейчас?
– Наверное, "Манчестер Сити", как и многим, потому что там мне нравится главный тренер Пеп Гвардиола, как он ставит игру – думаю, многим людям нравится.
А так с детства болею за "Милан", потому что мне в детстве родной брат подарил футболку Шевченко и Кака. Я после этого тоже начал болеть. А уже в современное больше время – то "Манчестер Сити".
– Попрошу тебя выбрать трех наших футболистов, их лучшие качества и сложить их себе. Какие качества ты взял бы?
– Например, взял бы скорость Виталия Дахновского, технику, наверное, Яго Сикейры и силу – добавил бы себе, чтобы был еще сильнее и лучше.
– А если из мировых – кто бы это был?
– Скорость взял бы, наверное, у Килиана Мбаппе, силу взял бы у Компани или Рубена Диаша, а технику взял бы у Иньесты, Хави или Модрича.
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