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Колос - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
УПЛ
Возвращение родной УПЛ - это всегда праздник! Снова ныряем в украинские баталии. И первое на очереди у нас очное противостояние "Колоса" и "Шахтера". В частности, в 10-м туре чемпионата Украины подопечные Александра Поздеева будут принимать команду Марино Пушича.
В прошлом туре ковалевцы расписали нулевую ничью с "Левым берегом", а "горняки" отвели душу и покуражились с черкасским ЛНЗ, отгрузив сразу 5 мячей.
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Поединок 10-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Колос" - "Шахтер" состоится в пятницу, 18-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Ковалевке, на стадионе "Колос".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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