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Колос – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Колос – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

18 октября начинается 10 тур УПЛ 2024/25. Его открывает матч "Колос" – "Шахтер".

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Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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