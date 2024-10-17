Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Пишите результаты в комментариях
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
18 октября начинается 10 тур УПЛ 2024/25. Его открывает матч "Колос" – "Шахтер".
Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известный украинский вратарь завершил карьеру и стал тренером
- Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Александрия и Кривбасс забили 6 мячей в контрольном матче
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн