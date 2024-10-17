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Основной вратарь Вереса может пропустить матч с Черноморцем

Премьер-лига
Обновлено

Андрей Кожухарь восстанавливается после травмы

Основной вратарь Вереса может пропустить матч с Черноморцем

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь, который в матче 9 тура УПЛ с "Зарей" повредил бедро, вернулся к тренировкам с командой.

Тем не менее, как сообщает Sport.ua, его участие в матче 10-го тура с "Черноморцем" в ближайшее воскресенье – под вопросом.

Также, отмечается, что на этой неделе уже тренируется в общей группе защитник Евгений Морозко, который имеет все шансы попасть в заявку в матче с "моряками".

Напомним, что матч "Черноморец" - "Верес" состоится 20 октября и начнется в 15:30.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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