  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лупашко - о болельщиках Руха: Там не очень страстная публика
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лупашко - о болельщиках Руха: Там не очень страстная публика

Премьер-лига

Дерби Рух - Карпаты - уже в понедельник

Лупашко - о болельщиках Руха: Там не очень страстная публика

Фото: Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко перед львовским дерби с "Рухом" высказался о болельщиках "желто-черных".

"Я был на одной домашней игре "Руха". Скажу, что там не очень страстная публика. У них более семейный стадион, на который приходят друзья, родственники, знакомые, которые больше удовольствия, они всем довольны, но не имеет такой громкости, как на нашем стадионе", - сказал Лупашко.

Напомним, что матч 10-го тура УПЛ "Рух" – "Карпаты" пройдет в понедельник, 21 октября, и начнется в 18:00.

По теме
yellow-arrow
Основной вратарь Вереса может пропустить матч с Черноморцем
yellow-arrow
Защитник Вереса Вовченко: Скорость взял бы у Мбаппе, силу у Компани или Рубена Диаша, а технику - у Иньесты, Хави или Модрича
yellow-arrow
Колос – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Владислав Лупашко Рух (Львов) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости