Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лупашко - о болельщиках Руха: Там не очень страстная публика
Дерби Рух - Карпаты - уже в понедельник
Фото: Карпати
Главный тренер "
"Я был на одной домашней игре "Руха". Скажу, что там не очень страстная публика. У них более семейный стадион, на который приходят друзья, родственники, знакомые, которые больше удовольствия, они всем довольны, но не имеет такой громкости, как на нашем стадионе", - сказал Лупашко.
Напомним, что матч 10-го тура УПЛ "Рух" – "Карпаты" пройдет в понедельник, 21 октября, и начнется в 18:00.
Популярное сейчас
- Залужный: Выйти из нынешнего состояния затяжной войны почти невозможно
- Судаков: Если бы я тогда забил, то сейчас бы моя карьера очень сильно изменилась
- Барселона нацелилась на четырех игроков, которые летом станут свободными агентами
- "Бил по ногам 90 минут". Милевский назвал самых тяжелых соперников в карьере
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса