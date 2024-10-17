Лупашко - о болельщиках Руха: Там не очень страстная публика

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко перед львовским дерби с "Рухом" высказался о болельщиках "желто-черных".

"Я был на одной домашней игре "Руха". Скажу, что там не очень страстная публика. У них более семейный стадион, на который приходят друзья, родственники, знакомые, которые больше удовольствия, они всем довольны, но не имеет такой громкости, как на нашем стадионе", - сказал Лупашко.