Черноморец просматривает новичка из столичной команды

Несмотря на огромный отряд футболистов, пополнивших ряды одесского "Черноморца" в летний трансферный период, селекционная работа в клубе не утихает.

Как сообщает Sport.ua, в расположении одесситов появился потенциальный новичок из Второй лиги. Им является 20-летний Магомед Кратов из киевского "Локомотива", который может играть как на позиции центрального защитника, так и опорного полузащитника.

Этот игрок является воспитанником столичного футбола. С подросткового и до юношеского возраста он занимался в футбольных школах киевской "Зирки", ДЮСШ-26, "Смены-Оболонь", после которых оказался в "Локомотиве".