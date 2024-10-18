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Черноморец просматривает новичка из столичной команды

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Селекционная работа одесситов продолжается

Черноморец просматривает новичка из столичной команды

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Несмотря на огромный отряд футболистов, пополнивших ряды одесского "Черноморца" в летний трансферный период, селекционная работа в клубе не утихает.

Как сообщает Sport.ua, в расположении одесситов появился потенциальный новичок из Второй лиги. Им является 20-летний Магомед Кратов из киевского "Локомотива", который может играть как на позиции центрального защитника, так и опорного полузащитника.

Этот игрок является воспитанником столичного футбола. С подросткового и до юношеского возраста он занимался в футбольных школах киевской "Зирки", ДЮСШ-26, "Смены-Оболонь", после которых оказался в "Локомотиве".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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